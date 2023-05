Asp, open day a Castelbuono: 271 le prestazioni erogate

Prosegue il “viaggio” della prevenzione dell’Asp di Palermo nei comuni della provincia. I camper dell’Azienda sanitaria del capoluogo hanno fatto tappa a Castelbuono dove, in collaborazione con la locale amministrazione comunale e l’Associazione Serena a Palermo, è stato organizzato l’Open Day. Sono state complessivamente 271 le prestazioni erogate, tra cui 125 per lo screening cardiovascolare, 11 per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse e 18 per lo screening visivo (riservato ai bambini della fascia di età 3-8 anni).

Tante le donne che sono salite a bordo del camper mammografico dove sono stati eseguiti 24 esami, mentre sono stati 26 quelli per lo screening del cervicocarcinoma e 24 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

In un apposito ambulatorio sono state anche somministrate le vaccinazioni tradizionali, mentre l’equipe itinerante ha raggiunto gli utenti intrasportabili per le vaccinazioni ant Covid. I cittadini di Castelbuono hanno anche approfittato della presenze degli operatori dello sportello ammnistrativo per richiedere i certificati di esenzione ticket per reddito.

I camper della prevenzione dell’Asp di Palermo saranno venerdì 12 al Foro Italico (ore 10-18) all’interno dell’ampio programma di visite e screening del “villaggio della salute” organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo