Centro storico, al via la sostituzione dei vecchi cassonetti: "La maggior parte sono stati vandalizzati"

Al via la sostituzione dei cassonetti vecchi in centro storico. Oltre un centinaio i contenitori per i rifiuti - vetusti, vandalizzati o rovinati - che gli operatori della Rap stanno ritirando per verificare se possono essere riparati e riutilizzati in altri quartieri. Al loro posto i nuovi cassonetti da 1100 litri.

L'ex municipalizzata a fine ottobre aveva già avviato in periferia una mappatura dei contenitori da sostituire ed aveva già collocato quelli nuovi (da 1700 litri) nell'intero asse di corso Calatafimi, da piazza Indipendenza alla Rocca (altezza via Maddalena). Adesso tocca al centro storico, dove sono stati già rimpiazzati i cassonetti di piazza Spinuzza, via Venezia, via Monteleone e piazzetta Lanza.

Da stasera saranno sostituiti anche quelli di via Pola, via San Cristoforo, vicolo Schioppettieri, via Rossini, piazza Sant’Onofrio, piazza Monte di Pietà, piazza San Cosmo al Capo, via del Bosco 31, via del Bosco 52, via dei Santissimi 40 Martiri, via Palmeri, vicolo Tortorici, via Rosario di Gregorio, via Collegio del Giusino, via del Celso, piazza dell’Origlione, via saladino, via dei Biscottari, via Tesauro, Casa Professa. La fornitura è di complessivi 850 cassonetti, di cui 250 da 1100 litri e 600 da 1700.

"In queste zone - spiega Giuseppe Todaro, presidente della Rap - numerosi cassonetti erano ormai fuori uso o troppo fatiscenti. Riteniamo sia fondamentale, insieme con tutte le attività di pulizia e raccolta, dare anche un’immagine decorosa della città. Tuttavia, mi preme sottolineare che buona parte dei contenitori che stiamo per sostituire, erano in pessime condizioni non tanto per l’usura, quanto per gli atti di vandalismo che registriamo purtroppo sempre più spesso. Confido nel buon senso dei cittadini e di quanti vogliono vivere in una città più pulita, affinché isolino chi invece continua a infierire contro il bene pubblico. Non appena anche in queste zone partirà la raccolta differenziata - conclude Todaro - procederemo a spostare anche questi cassonetti in aree periferiche".