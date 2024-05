Piazza Casa Professa, i cassonetti della discordia davanti al liceo: gli studenti li spostano di nuovo

Non è bastata nemmeno una mozione approvata nello scorso giugno dal consiglio comunale: i cassonetti sono stati sì spostati da Rap, ma qualcuno abusivamente li ha piazzati di nuovo davanti ai cancelli del plesso Cascino del liceo Regina Margherita. Una situazione che ha stufato gli studenti della scuola che stamattina per protesta sono scesi in strada e, tra gli occhi incuriositi dei turisti, hanno allontanato i contenitori dall'ingresso del loro istituto, trasportandoli in via dell'Università e in via Rua Formaggi.

"La comunità scolastica tutta - si legge in una nota del comitato studentesco - ha deciso di protestare contro un sistema sbagliato. In quest'anno e mezzo abbiamo proposto una mozione al consiglio comunale che chiedeva anche la rimozione dei cassonetti davanti alla nostra scuola a piazza Casa Professa, la mozione è stata votata all'unanimità dai consiglieri. Dopo due mesi i cassonetti sono tornati davanti alla nostra scuola e a noi questa cosa non va bene, ci siamo stancati di chi l'ha vinta solamente chiamando il politico amico e non chi ha lavorato duramente per più di un anno. A scuola ci vogliono insegnare la famosa educazione civica: ma probabilmente ad averne bisogno è chi sta nei tavoli del potere, la nostra scuola non è una discarica".

Tutto è iniziato, durante lo scorso anno scolastico, con la richiesta degli allievi del Regina Margherita che, in un documento ben circostanziato, hanno avanzato tre proposte per migliorare la qualità degli accessi ai loro tre plessi, tutti nel centro storico: tra queste, appunto, quella di spostare i cassonetti sistemati davanti al loro istituto in piazza Casa Professa.

"I cassonetti (6 in totale) recano disagi alla comunità studentesca a causa della sporcizia, dello smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti, dei rifiuti maleodoranti e della cattiva gestione della raccolta dei rifiuti. Il plesso ospita oltre 400 studentesse e studenti che ogni mattina affrontano condizioni igieniche precarie all'ingresso e all'uscita da scuola. I sei cassonetti possono essere spostati nell'area compresa tra via del Ponticello e vicolo Averna", hanno scritto gli studenti.

Un'istanza sposata anche dal consiglio comunale che il 22 giugno scorso ha approvato la mozione presentata dalla consigliera Giulia Argiroffi che praticamente accoglieva tutte le richieste degli alunni del Regina Margherita. Una mozione a cui sono seguiti i fatti. Lo scorso 29 novembre, infatti, la seconda commissione consiliare, presieduta da Antonio Rini, ha inviato una nota alla Rap e alla polizia municipale. Alla società partecipata che si occupa della raccolta rifiuti è stato chiesto di "procedere allo spostamento dei cassonetti, come concordato (con la stessa Rap, ndr), nel vicolo San Michele Arcangelo, durante un sopralluogo del 31 agosto 2023". Ai vigili è stato chiesto di "garantire i controlli periodici in vicolo San Michele Arcangelo al fine di evitare lo spostamento che verosimilmente i cittadini tenteranno nei giorni successivi immediatamente successivi all'attuazione della richiesta".

Nei mesi successivi, però, dopo l'niziale "trasloco" che aveva accontentato le richieste degli studenti, scontentando probabilmente qualcuno che si è ritrovato i contenitori nelle vicinanze della propria attività o residenza. Così i contenitori sono tornati davanti al liceo, rendendo problematico l'ingresso e l'uscita. Da qui l'azione di protesta di oggi degli alunni.