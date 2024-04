Indirizzi difficili da trovare per i postini, a Gangi arrivano le cassette modulari

Poste Italiane, tramite Loredana Mercurio (responsabile ufficio recapiti) e la dipendente Santina Lipuma, alla presenza del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, ha consegnato, ieri mattina, a 21 cittadini che abitano nelle zone periferiche dell’abitato, le chiavi delle cassette postali modulari, 15 in contrada Magione e 6 in via Don Luigi Sturzo (contrada Piano Spedale).

Una collocazione necessaria dopo alcuni disservizi segnalati nel recapito della corrispondenza. Il sistema delle cassette modulari è in grado di garantire un servizio di recapito regolare, consentendo al portalettere l’individuazione agevole e certa dei destinatari della corrispondenza. Le cassette modulari sono dotate di singoli box e la finalità dell’installazione è quella di venire incontro a quanti sono domiciliati in zone rurali, prive di toponomastica e che non sono in grado di fornire ai propri interlocutori un indirizzo completo.

Mentre a breve per le altre aree periferiche del Comune di Gangi arriverà la nuova toponomastica e la posta sarà regolarmente consegnata presso ogni singola unità abitativa. Alla consegna presente anche la consigliere comunale Valentina Farinella e l’esperto del sindaco Carmelo Nasello.