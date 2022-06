Corleone? Secondo i giudici della Cassazione si trova in... Afghanistan

Corleone è famosa in tutto il mondo, anche per via del capolavoro cinematografico di Francis Ford Coppola, "Il Padrino", per trovarsi in provincia di Palermo e per aver dato i natali ad alcuni dei boss più sanguinari di Cosa nostra, come Totò Riina. Eppure, secondo la Cassazione, Corleone non si trova in Italia, ma in... Afghanistan.

La strana collocazione geografica - figlia di un improbabile refuso - emerge in una sentenza della settima sezione penale della Cassazione, la 23597 del 3 maggio scorso, depositata pochi giorni fa. Il processo, nato a Termini Imerese, non è certo di quelli eclatanti, ma riguarda un caso di ricettazione, per il quale l'imputato è stato condannato soltanto a risarcire la vittima.

L'errore spunta proprio all'inizio del dispositivo, quando vengono indicate le generalità dell'imputato, un quarantenne, "nato a Corleone (Afghanistan)", così si legge. E fa sorridere perché davvero non si comprende come si sia determinato lo sbaglio. I giudici hanno comunque respinto il ricorso dell'uomo e l'hanno condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende e anche a pagare le spese legali della parte civile, quantificate il 3.015 euro.