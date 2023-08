Genitori accusati di abusi e violenze: l'assoluzione, la condanna e il processo da rifare

In primo grado erano stati assolti alle accuse di violenza sessuale nei confronti di una delle loro figlie e di maltrattamenti nei confronti della stessa e della sorella, entrambe minori di 14 anni. La Corte d'Appello, invece, li aveva giudicati colpevoli condannando il padre a 6 anni e la madre a 4. Adesso i giudici della terza sezione penale della Cassazione, accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati Alessandro Musso e Salvatore Ferrante, hanno annullato con rinvio la sentenza di secondo grado affidando il processo a un'altra sezione della Corte d'Appello poiché, per ribaltare il pronunciamento, sarebbe stata necessaria una "motivazione rafforzata".

L'indagine è iniziata dopo uno scambio di messaggi tra la più grande delle due figlie e una sua insegnante durante il quale la ragazza le avrebbe confidato le attenzioni che a suo dire avrebbe ricevuto dal padre. I giudici della Corte d'Appello hanno creduto alle due giovanissime che raccontavano delle percosse subite dal padre, dei continui maltrattamenti e di ciò che le avrebbero fatto mangiare: tozzi di pane stantio. La più grande delle due, inoltre, aveva parlato anche di un’occasione in cui il padre, senza nulla addosso, le avrebbe strofinato le parti intime sul fondoschiena senza però abusare di lei.

Nel corso del processo di secondo grado, come rilevato dai giudici della Cassazione, sarebbero stati valorizzati alcuni elementi, come il pianto delle ragazzine in aula, mentre altri non sarebbero stati neanche considerati. Come il racconto della più piccola che, nell’immediatezza dei fatti, aveva riferito dell'ottimo rapporto che avevano con i genitori. Versione che nel tempo sarebbe cambiata, secondo la difesa, per via dello stretto legame fra le due giovani e dell’influenza che la più grande avrebbe avuto sulla più piccola. O come, per esempio, una lettera consegnata da quest'ultima che però in realtà sarebbe stata scritta dalla sorella.

Nella sentenza impugnata, scrive inoltre la Cassazione, sarebbero stati omessi i dettagli sull'avvicinamento della figlia più grande al satanismo e alla musica satanica. E’ stata lei stessa a raccontare dei cambiamenti che questo genere musicale potrebbe aver influito sulla sua personalità, ma la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto dei tentativi fatti dalla famiglia per limitarle l'utilizzo di internet e allontanarla da questi brani. Era lei, tra l'altro, ad appuntare i suoi pensieri dopo l’ascolto di queste canzoni raccontando che "passava le notti a piangere, si procurava lesioni e desiderava la morte".

Poi c'è il capitolo dei testimoni, sei persone - solo alcune delle quali legate da vincoli familiari - che hanno raccontato di non aver mai visto l'uomo ubriacarsi o eccedere e del clima disteso che si respirava in famiglia. E lo raccontavano sulla scorta delle feste in casa loro alle quali avevano partecipato, dell’intervento di un nutrizionista contattato per cercare di fare dimagrire la figlia più piccola, della festa organizzata per la prima comunione di una delle due e delle volte in cui il padre andava a prendere le figlie a scuola per poi pranzare con loro in ufficio dove poi giocavano con altri ragazzi.

"Prima di concludere per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia - scrive la Cassazione - la Corte d’Appello avrebbe dovuto approfonditamente confrontarsi con il contenuto delle dichiarazioni dei testi". Poi continua: "I vizi rilevati impongono una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio su entrambi i fatti indicati nelle imputazioni". I giudici, come indicato in sentenza, dovranno evitare i vizi rilevati sin qui e dovranno ascoltare nuovamente gli imputati e i testi a carico della difesa.