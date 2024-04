L'assalto alla sede romana della Cgil, appello bis per Massimo Ursino e altri 8 imputati

Processo da rifare per nove imputati in relazione all'assalto alla sede romana della Cgil da parte degli estremisti di destra durante la manifestazione "no green pass" di ottobre 2021. I giudici della prima sezione penale della Suprema corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello capitolina che aveva sostanzialmente confermato le pene inflitte in primo grado. Tra le persone sotto accusa figurano il leader palermitano di Forza Nuova, Massimiliano Ursino, condannato a 6 anni. Ci sono poi Fabio Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino, Mirko Passerini e Claudio Toia, appartenente al gruppo ultras juventino "Antichi valori".

"L'annullamento è stato determinato da carenze di motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto il profilo del turbamento dell’ordine pubblico, oggetto giuridico della fattispecie", si spiega in una nota diffusa dagli ermellini. Davanti al tribunale ordinario prosegue il processo in rito ordinario che vede imputati tra gli altri i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore: questi, oltre a devastazione aggravata in concorso e resistenza, sono accusati anche di istigazione a delinquere. Proprio Castellino e Fiore, prima arrestati e finiti in carcere, erano tornati in libertà in attesa del processo. Per loro era stato deciso lo stop agli arresti domiciliari ma restava comunque la misura dell'obbligo di firma.

Anche Ursino in un primo momento era stato arrestato, a Palermo, e portato nel carcere Pagliarelli. Secondo la Procura romana, ci sarebbe stato anche lui alla guida del gruppo di circa 50 persone che avevano devastato la sede del sindacato. Subito dopo la manifestazione contro il green pass e le politiche anticovid, Ursino aveva affermato che si era "alzato il livello dello scontro" e che "il popolo, strappando via il velo delle diversità preconcette, utili solo al mantenimento dello status quo, si univa spinto da sete di giustizia", sottolineando che "fino a quando il green pass non sarebbe stato ritirato definitivamente, la rivoluzione popolare non avrebbe interrotto il proprio cammino".