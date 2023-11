Cassaro Alto, l'allarme dei commercianti: "Spaccio di droga a tutte le ore e turisti scippati"

E' scattato l’ennesimo grido di allarme da parte dei commercianti del Cassaro Alto, quella porzione di corso Vittorio Emanuele racchiusa tra i Quattro Canti e il Piano della Cattedrale. "Il grave peggioramento delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico" ha spinto i commercianti dell’Associazione Cassaro Alto a richiedere un incontro urgente con le massime istituzioni della città, ovvero prefetto, sindaco, questore, e con il comandante della legione carabinieri Sicilia "per esprimere la loro esasperazione e preoccupazione al fine di avviare una ricerca comune delle soluzioni necessarie".

Gli evidenti disagi per i commercianti e i cittadini che frequentano a vario titolo il Cassaro Alto, derivanti da questa situazione e dalla diffusione della droga a qualsiasi ora del giorno e della notte, "dalla presenza di tossicodipendenti in grave stato confusionale e dai continui furti perpetrati sia nei confronti dei turisti sia delle attività commerciali, spingono a richiedere, con urgenza - si legge in una nota - ampie rassicurazioni sui provvedimenti e azioni da adottare per il ripristino dell’ordine pubblico, del decoro e della legalità nel più breve tempo possibile".

"I commercianti - si legge ancora nella nota - rilevano inoltre, con grande amarezza, l’assenza di ogni forma di decoro urbano, di arredi e di adeguata pulizia e vigilanza del percorso Arabo-Normanno, anche nel punto di sua maggiore attrazione che è il Piano della Cattedrale, che non permettono di esaltare al massimo le sue possibilità di attrazione turistica, di “buen retiro” e svago della popolazione palermitana".