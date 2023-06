Edilizia, aziende in regola con la contribuzione: in arrivo il bonus per le più virtuose

La Cassa edile di Palermo premia le aziende virtuose dal punto di vista contributivo. Il comitato di gestione dell'ente bilaterale delle costruzioni, guidato da Giuseppe Puccio (presidente) e Francesco Danese (vicepresidente), in seguito all'accordo tra costruttori e parti sociali, ha deliberato anche per quest'anno l'erogazione del bonus premiale alle aziende che si sono distinte per regolarità contributiva.

Il bonus che sarà riconosciuto dalla Cepima alle imprese di costruzioni virtuose è pari a 940mila euro e verrà erogato alle aziende che hanno versato i contributi con cadenza regolare, e che utilizzeranno questo bonus a compensazione con la contribuzione dei mesi correnti. L’importo sarà ripartito in base all’imponibile contributivo dichiarato e versato.

"La Cassa edile di Palermo continua a essere sempre più vicina a imprese e lavoratori del settore edile - dichiarano il presidente Giuseppe Puccio e il vicepresidente Francesco Danese -. Da oltre 60 anni il nostro ente bilaterale che vede lavorare fianco a fianco, ogni giorno, costruttori e rappresentanti dei lavoratori edili sostiene imprese e lavoratori con un rande sforzo intermini di risorse, idee, valori e prestazioni. Ci sembra doveroso sottolineare la valenza di un sistema di premialità come il bonus per le imprese virtuose che con grandi sacrifici rispettano la regolarità e le scadenze contributive che sono alla base della sostenibilità delle innumerevoli prestazioni e servizi che la Cassa edile eroga in favore di imprese e operai".