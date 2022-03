VIDEO | Casa Felicia deve tornare ai Badalamenti, la provocazione di Giovanni Impastato: "Ridicolo, la restituiamo alla mafia?"

Il casolare di contrada Uliveto a Cinisi sarebbe stato affidato allo Stato per un errore di trascrizione durante il sequestro dei beni al capomafia. L'Agenzia per i beni confiscati ha comunicato che l'immobile dovrà essere restituito al figlio Leonardo. Il fratello di Peppino: "Un fatto grave, ci opporremo in sede legale e sociale"