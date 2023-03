Casolare conteso a Cinisi, resta al Comune ma pagando 70 mila euro agli eredi del boss Badalamenti

La seconda sezione della Corte d'Assise ha disposto che il Comune di Cinisi e l'Agenzia per i beni confiscati restituiscano per equivalente poco più di 71 mila euro in modo da poter restare in possesso del casolare di contrada Uliveto a Cinisi, inserito per errore nel 2014 tra i beni confiscati al boss Gaetano Badalamenti e che appartiene senza alcun dubbio ai suoi eredi, ai quali infatti - con una sentenza - era stato formalmente restituito. E' questa la soluzione che hanno trovato i giudici per l'immobile "conteso", attorno al quale l'anno scorso si erano scatenate mille polemiche.

La confisca per errore, la restituzione e le polemiche

Il casolare, che mai aveva fatto parte del patrimonio tolto al mafioso sin dal 1992, era stato improvvisamente inserito nella lista solo 9 anni fa. Uno dei figli del boss, Leonardo Badalamenti, aveva chiesto la correzione dell'errore, in quanto - come già accertato - l'immobile era una donazione della sorella al boss e non era stato quindi acquisito con proventi illeciti. Nel 2020 i giudici avevano accolto la richiesta e disposto la restituzione del bene. Il Comune di Cinisi, tuttavia, si era rifiutato: aveva investito oltre 400 mila euro per ristrutturarlo e sosteneva di aver svolto attività sociali e istituzionali sin dal 2010, tra cui la valorizzazione della razza bovina Cinisara. Non solo. Nel 2021 - quando quindi era già chiaro che il casolare doveva tornare ai Badalamenti - il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo aveva deciso di avviare una collaborazione con "Casa Memoria Felicia Impastato", consegnando le chiavi a Luisa Impastato, la nipote del giornalista Peppino Impastato, assassinato proprio per volere di don Tano il 9 maggio del 1978.

Proprio il Comune di Cinisi e l'Agenzia per i beni confiscati avevano chiesto la restituzione per equivalente ai giudici, ovvero di potere tenere il casolare pagandone eventualmente il valore ai reali proprietari. Istanza alla quale si è opposto Leonardo Badalamenti, difeso dagli avvocati Baldassare Lauria e Antonino Ganci: il secondogenito (incensurato) del mafioso voleva indietro l'immobile, anche per una questione di principio, ritenendo che nei suoi confronti non si fosse agito con trasparenza e che comunque non fosse mai stato utilizzato per finalità sociali. La Corte presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Mauro Terranova) ha deciso di accogliere la richieste del Comune e dell'Agenzia. E Badalmenti preannuncia il ricorso in appello.

I giudici: "Deve prevalere l'interesse pubblico"

"La Corte ritiene che - si legge nell'ordinanza - l'istituto della 'restituzione per equivalente' dei beni confiscati possa applicarsi al caso di specie". I giudici rimarcano che "la finalità della norma è proprio quella di preservare, salvaguardando i diritti di chi è stato deprivato, anche erroneamente/illegittimamente, di un bene, il preminente interesse pubblico, laddove si siano consolidate situazioni obiettivamente impeditive di una restituzione o comunque soggette a grave pregiudizio per la collettività in caso di restituzione del bene al titolare, sempre che si verta nell'ambito di un'azione amministrativa che vada perseguendo e realizzando quelle specifiche finalità per cui il bene è stato assegnato, tassativamente indicate dal legislatore (per 'finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico')".

L'utilizzo "per finalità sociali e istituzionali"

E, secondo la Corte d'Assise, che si è affidata ad un perito, le finalità per cui il bene tolto illegittimamente ai Badalamenti sarebbe stato utilizzato sarebbero state effettivamente "sociali" e "istituzionali". Il primo atto risale al 20 ottobre 2011 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con associazioni di categoria per "la gestione del casolare da adibire a centro di culture e centro per il consorzio di tutela della razza bovina Cinisara". Poi dal 2012 al 2014 il casolare sarebbe stato usato durante le feste di Natale per un presepe vivente, in seguito ai lavori di ristrutturazione, fino al 2018 non era stato utilizzato. Quell'anno era stato concesso in comodato d'uso al Gal Golfo di Castellammare. Dopo 3 anni, nel 2021 - quando però già i giudici avevano sancito la restituzione ai Badalamenti - il Comune di Cinisi aveva avviato la collaborazione con la onlus "Casa memoria" per 10 anni. Infine il 28 aprile scorso si è tenuto nel casolare un evento dal titolo: "Il valore etico e culturale del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie".

Secondo i giudici "è possibile ritenere che vi sia una prova effettiva della destinazione dell'immobile a finalità istituzionali e sociali", senza contare che "al fine di rendere ancora più funzionale il bene, destinandolo a scopi di interesse pubblico, nel 2015 il Comune di Cinisi ha iniziato e completato la ristrutturazione del fabbricato grazie ai fondi del Gal". Quindi "non può dubitarsi che la restituzione dell'immobile agli eredi Badalamenti pregiudicherebbe l'interesse pubblico perseguito attraverso l'impiego per oltre un decennio di uno spazio aperto a tutta la comunità (...) tanto più che per la ristrutturazione sono stati impiegati ingenti fondi di provenienza pubblica".

I soldi da versare agli eredi del mafioso

Il valore dell'immobile è stato stimato, al 2014, in 316.160 euro, ai quali sono stati decurtati 255.924 euro per le migliorie apportate con la ristrutturazione, ricavando il valore finale in 60.236 euro, al quale è stato aggiunto il tasso di inflazione per arrivare ai 71.078,48 euro che Comune e Agenzia per i beni confiscati dovranno restituire per equivalente agli eredi del mafioso.