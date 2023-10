La quinta sezione della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa, a giugno dell'anno scorso, dalla Corte d'Appello di Perugia per l'ex questore di Palermo, Renato Cortese (che fu rimosso dall'incarico proprio in seguito a questa vicenda giudiziaria) e altri quattro imputati, accusati di sequestro di persona e falso in relazione all'espulsione di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov, e della figlia, avvenuta ormai dieci anni fa. Si dovrà celebrare un nuovo processo.

I giudici hanno deciso di accogliere la richiesta del sostituto procuratore generale Luigi Giordano. Alla sbarra, assieme a Cortese, che all'epoca era a capo della squadra mobile di Roma, ci sono anche Maurizio Improta, ex capo dell'ufficio immigrazione ed ex vertice della Polfer, e i poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma.

In primo grado erano stati tutti condannati: Cortese a 5 anni (il doppio di quanto aveva chiesto la Procura), stessa pena per gli altri imputati, tranne Tramma che ne aveva avuti 4. Sempre in primo grado erano stati condannati anche un altro poliziotto, Stefano Leoni (3 anni e mezzo) e il giudice di pace Stefania Lavore (2 anni e mezzo). Poi il verdetto, il 9 giugno dell'anno scorso, era stato totalmente ribaltato dalla Corte presieduta da Paolo Micheli. Per Leone e Lavore l'assoluzione è diventata definitiva perché non è stata impugnata in Cassazione.

"Ci fu un'operazione di polizia legittima, alla ricerca di un latitante, che poi cambiò e divenne una operazione di espulsione - ha detto il pg durante la sua requisitoria, contestando le assoluzioni - un'operazione anomala con una vistosa anomalia perché riguardò anche la figlia minore" della donna.

La vicenda ebbe all'epoca pesanti strascichi anche a livello politico: a luglio del 2013 si dimise il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Giuseppe Procaccini, mentre non passò la mozione di sfiducia per l'allora capo del Viminale, Angelino Alfano.

Dopo la sentenza di primo grado, del 14 ottobre 2020, Cortese - che nella sua carriera, prima di guidare la questura di Palermo, avevo catturato, tra gli altri, boss del calibro di Bernardo Provenzano, Enzo e Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, ma pure un "manovale" di Cosa nostra, che una volta pentito ha consentito di aprire scenari completamente diversi sulla strage di via D'Amelio, Gaspare Spatuzza - lasciando la città disse: "Ho il cuore spezzato, Palermo è la parte migliore di me". Successivamente, dopo l'assoluzione in appello, gli fu conferita la cittadinanza onoraria.

Secondo i giudici di secondo grado, che emisero il verdetto ora annullato dalla Cassazione "non vi erano motivi di sorta perché gli imputati si orientassero dolosamente, e addirittura all'unisono, per danneggiare la Shalabayeva" e ancora che "qualcosa di sconosciuto agli imputati, al contempo di perfettamente noto alla persona offesa e ai suoi difensori (il permesso di soggiorno lettone), avrebbe chiuso la storia in quattro e quattr'otto evitando presunti sequestri di persona, sprechi di inchiostro in sede politica e giornalistica, da ultimo anche anni di processo, torniamo a quanto accadde veramente". Per chiarire "quanto accadde veramente" la Suprema Corte ha ritenuto necessario un altro processo, il quarto.