"La Borsellino va fatta fuori come il padre": falso scoop su Crocetta, condannati due giornalisti

Il giudice monocratico della quinta sezione del tribunale di Palermo, Salvatore Fausto Flaccovio, ha condannato a un anno e 4 mesi ciascuno, pena sospesa, i giornalisti Piero Messina e Maurizio Zoppi, autori del falso scoop pubblicato dall'Espresso nel luglio 2015.

Al centro dell'inchiesta una telefonata nella quale l'amico medico di Crocetta, Matteo Tutino, avrebbe detto all'allorapresidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, che Lucia Borsellino, assessore alla Sanità, andava "fatta fuori come il padre", il giudice Paolo Borsellino.

I due cronisti dopo che la procura aveva sottolineato che quelle intercettazioni non esistevano, avevano detto di avere ascoltato quelle frasi da un maggiore dei carabiniere che poi li ha querelati per calunnia. L'ufficiale dei carabinieri era rappresentato in aula dall'avvocato Massimo Motisi.