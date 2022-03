Casi Covid a Ustica, il sindaco: "In tanti si recano a Palermo e rischiano di contagiarsi"

Sono una decina i casi di Covid registrati negli ultimi giorni a Ustica, nel Palermitano. "Sono coinvolte 4-5 famiglie. Stanno tutti piuttosto bene, i sintomi sono lievi. Tutti si sono auto isolati e sono sotto il controllo dell'Usca", dice all'Adnkronos il sindaco Salvatore Militello. I positivi sono tutti vaccinati. "A Ustica la percentuale di chi ha ricevuto il vaccino è molto alta - spiega il primo cittadino -, siamo intorno al 90 per cento e quasi tutti hanno fatto anche il booster".

I primi casi, dopo "una lunga estate Covid free e piena di turisti", si sono registrati tra novembre e dicembre. "Un usticese di ritorno da Palermo è risultato positivo. Il contagio è iniziato in quel periodo. Nelle scorse settimane abbiamo registrato altri casi che si sono poi negativizzati".

Il sindaco si dice "relativamente sereno". "Gli screening proseguono e l'alta percentuale di vaccinati ci fa ben sperare - spiega -. I miei concittadini si sono dimostrati responsabili durante i lunghi mesi di pandemia e anche adesso continuano a esserlo. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia".

Il contagio per il primo cittadino potrebbe viaggiare lungo l'asse Palermo-Ustica. "Tanti si recano nel capoluogo per effettuare visite mediche specialistiche e involontariamente potrebbero contagiarsi. Tutti, però, oggi conoscono le regole da seguire e la situazione al momento è sotto controllo". A non essere più Covid free è anche Linosa, nelle Pelagie. Tre i casi registrati nelle scorse ore nell'isola che per due anni del Covid aveva sentito parlare solo in tv.