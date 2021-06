Giornate Fai di primavera, aperta al pubblico la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa

Via Vittorio Emanuele, 475

Otto caserme dei carabinieri aperte al pubblico per le Giornate Fai di primavera. Nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra l'Arma e il Fondo ambiente italiano il comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Rosario Castello, ha aperto alle visite dei cittadini alcune caserme di interesse storico, artistico, culturale della Sicilia, per accrescere "quella vicinanza, che già esiste, tra i carabinieri e la popolazione".

"Oggi celebriamo i 207 anni della nostra storia - dice il generale Castello -. Per tutti i carabinieri è un momento importante perché l'Arma è legata al territorio e alle comunità. Oggi è anche la Giornata mondiale dell’ambiente e l'Arma con il suo reparto dedicato alla tutela dell'ambiente è in prima linea a tutela di questo bene costituzionale. Apriamo le nostre caserme al Fai per testimoniare la vicinanza dell'Istituzione ai cittadini".

Le otto caserme sono: la caserma 'Carlo Alberto dalla Chiesa, sede del Comando legione carabinieri Sicilia, a Palermo; 'Biagio Pistone', sede del Comando provinciale di Agrigento; la caserma 'Vincenzo Giustino', sede del Comando provinciale di Catania; la caserma 'V.B. Giovanni Calabrò', sede della compagnia carabinieri di Nicosia (Enna); la caserma sede della stazione carabinieri di Ragusa Ibla; la 'Sala della memoria' nella stazione carabinieri di Ispica (Ragusa); il chiostro interno della stazione carabinieri di Siracusa Ortigia; e la Villa Araba, l'edificio che ospita la Compagnia carabinieri di Marsala (Trapani).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, la scheda

Il Comando legione carabinieri Sicilia si trova vicino al complesso monumentale di Palazzo dei Normanni, nel centro storico del capoluogo. L’immobile, edificato all’inizio del Seicento in una felice commistione di stili arabo-normanno e spagnolo, sorge nello storico quartiere militare di San Giacomo, che accolse nel 1860 i primi militari dell’Arma che avevano partecipato alla cosiddetta impresa dei Mille. Assegnato all’Arma nell’anno 1887, il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” ospita al suo interno anche la Chiesa di “Santa Maria Maddalena”, un piccolo gioiello architettonico realizzato nel 1187 e dedicata alla Santa che portò gli aromi al sepolcro di Gesù, nonché la più grande Chiesa di “San Giacomo dei Militari”.