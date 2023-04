Ballarò, il Sunia scrive a Lagalla: "Che fine ha fatto la costruzione delle 5 case popolari?"

A due anni dalla definizione dei lavori e dalla consegna della prima struttura mercantile a Ballarò, il Sunia chiede al sindaco Roberto Lagalla delucidazioni sull'andamento del progetto dell'Iacp sulla costruzione delle cinque case popolari in via Chiappara al Carmine. Un intervento che prevede, oltre alla realizzazione degli alloggi di edilizia popolare, la copertura del mercato.

A intervenire sulla vicenda con una lettera al primo cittadino il segretario del sindacato degli inquilini Zaher Darwish. L’opera, per complessivi un milione e 400 mila euro di fondi Po-Fesr ha previsto la rivalutazione urbana di una parte del quartiere dell’Albergheria con la copertura di piazza del Carmine, per lo storico mercato, e la costruzione di cinque alloggi. Con un secondo appalto di oltre 4 milioni nasceranno altri 15 alloggi sempre in zona Albergheria.

“Si attende ancora il completamento dei lavori - dice Darwish - e la consegna della seconda struttura a Ballarò. Crediamo che circa sei anni dalla fase progettuale che risale al 2018, siano più che sufficienti. Al di là dell’impatto architettonico, per nulla paragonabile allo stile liberty della struttura originaria, poi dismessa negli anni 70, oggi l’attuale struttura, ancora da completare e dissonante rispetto al contorno architettonico della piazza del Carmine, presenta anche visibili disfunzioni. Con la pioggia dei giorni scorsi abbiamo visto che l’acqua si infiltra dal tetto cadendo da più parti. Siamo stati sollecitati dagli stessi venditori del mercato, destinatari finali del progetto, a segnalare il problema”.

Il Sunia chiede al sindaco e all’Iacp di intervenire per correggere “le evidenti carenze strutturali” dell’impianto ed eliminare rischi e possibili danni causati dai lavori ancora incompleti. "Per quanto riguarda gli alloggi - conclude Darwish - vorremmo conoscere lo stato attuale della realizzazione delle abitazioni considerato che a Palermo c’è una grave e diffusa emergenza case con tantissimi cittadini che attendono risposte”.