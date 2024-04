Caos sulla sanatoria delle case tolte alla mafia occupate, il nuovo assessore: "Delibera da revocare"

Riesplode il caso sulla sanatoria delle case confiscate alla mafia occupate abusivamente. La delibera, proposta dall'ex assessore all'Emergenza abitativa Antonella Tirrito, approvata a fine dicembre scorso dalla Giunta Lagalla e contestata sin da subito dall'allora vice sindaco Carolina Varchi, viene "bocciata" anche da Brigida Alaimo, che ha praticamente preso il posto di Varchi, con le deleghe al Bilancio e ai Beni confiscati.

L'assessore Alaimo: "Delibera da revocare"

"Non abbiamo cambiato idea: dopo avere chiesto formalmente la sospensione, ribadiamo la richiesta di ritiro della delibera che propone la sanatoria di un comportamento illecito come l'occupazione abusiva di beni confiscati a Cosa nostra. Un Comune come Palermo non può permettersi di strizzare l'occhio ai furbi a danno dei cittadini che rispettano le regole", dichiara Alaimo. "Quella famigerata delibera - aggiunge - approvata in assenza degli assessori di Fratelli d'Italia deve essere immediatamente revocata anche per le numerose falle tecniche, a cominciare dai limiti relativi alle eventuali verifiche delle Prefetture, fino agli aspetti di ordine economico e finanziario".

Secondo l'assessore Alaimo "se proprio si vuole affrontare l'emergenza abitativa attraverso l'utilizzo dei beni confiscati a Cosa nostra, si seguano altre strade, come ad esempio quella di attingere dalle graduatorie nelle quali tanti palermitani perbene attendono il loro turno, sorpassati da chi usa la forza. Questo non è accettabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Noi di Fratelli d'Italia - conclude - saremo sempre contrari alla sanatoria indiscriminata che danneggia tanti cittadini onesti".

La delibera approvata e poi non resa operativa

Sulla delibera prima approvata e poi non resa pienamente operativa aveva provato a far luce la prima commissione consiliare. Lo scorso 23 gennaio, la consigliera Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), in seguito a una verifica, aveva fatto sapere che "gli uffici sono tenuti, come stanno correttamente facendo, a darvi seguito accogliendo le istanze, cui dovranno altrettanto correttamente dare seguito nelle modalità previste. Non vi è infatti alcun provvedimento formale che abbia bloccato l'efficacia della delibera".

Sono diversi i nuclei familiari che vivono senza titolo in alloggi tolti alla criminalità organizzata pronti a sanare la propria posizione, pagando i canoni pregressi a partire dalla data di occupazione, che hanno presentato istanza per mettersi in regola. Ma la delibera è di nuovo al centro delle polemiche e bisogna capire come se e come sarà sbloccata l'impasse.

"L'Agenzia beni confiscati chiede affitti di oltre 500 euro al mese"

Proprio ieri, tra l'altro, la stessa Di Gangi, insieme ai colleghi di Progetto Palermo, Massimiliano Giaconia e Alberto Mangano hanno convocato una conferenza stampa. "Centinaia di famiglie economicamente e socialmente fragili sono a rischio di sgombero dai beni confiscati alla mafia che hanno occupato, con il rischio che debbano pagare anche decine di migliaia di euro perché che l'Agenzia nazionale per i beni confiscati assimila quei beni a beni di mercato", hanno detto i tre consiglieri.

Il riferimento è ai documenti recapitati in questi giorni a tantissime famiglie occupanti dei beni confiscati. "L'Agenzia - hanno spiegato i consiglieri - chiede delle indennità di occupazione calcolate 'sulla base del valore di mercato', arrivando a chiedere affitti anche di oltre 500 euro al mese a famiglie che si trovano in stato di grave povertà. Alcune decine di notifiche sono già arrivate, ma non si può escludere che ne arriveranno a breve altre".