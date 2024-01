Sanatoria per le case confiscate, sul sito del Comune spunta l'avviso per le domande: "Pubblicato per errore"

Un avviso sul sito del Comune, comparso stamattina, sembrava aver messo fine ai dubbi sorti sulla delibera per la sanatoria delle case confiscate alla mafia occupate abusivamente. "Dal 16 gennaio 2024, sarà possibile presentare le istanze che dovranno essere presentate sul modulo allegato, esclusivamente in formato cartaceo, all'Ufficio Politiche Abitative, via Francesco De Sanctis 8", si legge nella comunicazione sulla pagina web dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile dove è presente anche un modulo da scaricare e compilare per effettuare la domanda. Si tratta però di un errore.

"L'avviso è stato pubblicato per sbaglio, sono ancora in corso le verifiche dopo la richiesta di chiarimenti", spiega l'assessore all'Emergenza abitativa Antonella Tirrito, che oltre a proporre la delibera temporaneamente sospesa, ha anche la delega all'Innovazione digitale e dunque la supervisione sul sito del Comune. "Errare è umano", taglia corto Tirrito.

Resta dunque congelato l'atto che avrebbe dovuto consentire la messa in regola a coloro che vivono senza titolo in alloggi tolti alla criminalità organizzata. La Giunta aveva dato l'ok lo scorso 29 dicembre durante una seduta alla quale erano assenti gli assessori Dario Falzone, Giampiero Cannella e Carolina Varchi, tutti e tre di Fratelli d'Italia. L'8 gennaio sul sito del Comune è stato annunciato lo stop temporaneo alla delibera dopo una richiesta arrivata proprio da Varchi, vicesindaco nonché assessore ai Beni confiscati. "Sono in corso ulteriori approfondimenti che proseguiranno rapidamente per giungere a una soluzione", ha spiegato il vicesindaco. L'esame non è ancora terminato e le famiglie pronte a sanare la propria posizione, pagando i canoni arretrati, come prevede la delibera, dovranno ancora attendere.