Case confiscate alla mafia occupate abusivamente, Giunta approva sanatoria ma la delibera viene sospesa

Prima l'approvazione della delibera in Giunta lo scorso 29 dicembre, dopo 10 giorni la sospensione dell'atto "per richiesta di chiarimenti". E' congelato il provvedimento sulla sanatoria delle case confiscate alla mafia occupate abusivamente. L' avviso sul momentaneo stop è stato pubblicato lo scorso 8 gennaio sul sito del Comune. "A essere sospesa - puntualizza l'assessore all'Emergenza abitativa Antonella Tirrito, che ha proposto l'atto - non è la delibera, ma il ricevimento delle domande da parte delle famiglie". Sono diversi infatti i soggetti interessati che erano pronti a presentare l'istanza per mettersi in regola.

Motivazioni politiche o normative alla base del provvisorio alt? Non è dato sapersi. Dall'atto presente sull'albo pretorio del Comune, si nota come il giorno dell'approvazione della delibera alla seduta erano assenti i colleghi Dario Falzone, Giampiero Cannella e il vicesindaco Carolina Varchi, tutti e tre esponenti di Fratelli d'Italia. E' stata proprio Varchi, che detiene anche la delega ai Beni confiscati, a chiedere di sospendere l'atto. "Sono in corso ulteriori approfondimenti che proseguiranno rapidamente per giungere a una soluzione", spiega il vicesindaco.

Di certo c'è che alcuni nuclei familiari che vivono senza titolo in alloggi tolti alla criminalità organizzata al Borgo Vecchio erano pronti sanare la propria posizione, pagando i canoni pregressi a partire dalla data di occupazione, come previsto dal provvedimento passato in Giunta. Dovranno, però, attendere l'esito delle verifiche. "Se non ci sarà un ulteriore atto - prosegue Tirrito - si darà seguito alla delibera". L'assessore, tra l'altro, chiarisce che "pur essendo contraria alle occupazioni senza titolo, ci troviamo di fronte a un problema atavico, con alcuni casi che risalgono addirittura al 1990, e a un reale bisogno abitativo". Tirrito aggiunge che "sarebbe anche un'opportunità economica per il Comune dato che le famiglie pagherebbero i canoni arretrati".