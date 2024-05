Casa, il Sunia al Comune: "Collaborare per snellire le procedure per le locazioni e garantire il diritto all’abitare"

Il Sunia Palermo ha avviato con l'assessore al Bilancio e beni confiscati, Brigida Alaimo, un confronto sui temi connessi alla questione abitativa nel Comune di Palermo. Nel confronto, che si è svolto oggi, il sindacato ha riferito delle difficoltà a interloquire con gli uffici comunali sulle procedure burocratiche che consentono l'accesso ad agevolazioni fiscali per le locazioni abitative a canone concordato. “Abbiamo proposto all’amministrazione cittadina – dice il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - una collaborazione finalizzata a snellire le procedure, per rendere un servizio che faciliti il lavoro agli stessi uffici comunali, per evitare così ai cittadini tortuosità burocratiche che rischiavano di compromettere diritti sanciti dalla normativa in vigore”.

“Il confronto – aggiunge Darwish - si è svolto in un clima di cordialità e disponibilità. Abbiamo concordato sull'esigenza di migliorare i servizi ai cittadini e di garantire all'ente certezza e fluidità dell'iter amministrativo così come sull’importanza di un confronto stabile. Sui beni confiscati, abbiamo condiviso il fatto che bisogna garantire il diritto all'abitare di tutti i cittadini e di tutte le famiglie, parallelamente all'esigenza della massima trasparenza e garanzia per la restituzione degli stessi beni alla collettività”.