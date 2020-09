Casa riposo di Gratteri, l'Humanitas di Castelbuono si aggiudica la gestione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio d'amministrazione della fondazione Laboratorio della Speranza comunica di aver ratificato la decisione della commissione di valutazione delle proposte relative all’avviso pubblico per la concessione di un immobile che si trova a Gratteri da destinare a casa di riposo per anziani e persone non autosufficienti.

La commissione - composta da Francesco Calabrese (presidente), Nicola Raimondo e Salvatore Aliberti - riunitasi in seduta pubblica per l'apertura delle buste l'11 settembre e in seduta riservata il 23 settembre per la valutazione tecnico-economica, ha giudicato vincitrice l'offerta presentata da Humanitas societa cooperativa sociale con il punteggio di 89/100. L’altra offerta, pervenuta dalla cooperativa sociale Magi, ha ricevuto la valutazione di 81,73/100.