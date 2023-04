L'appello al Comune: "Troviamo una nuova casa a una famiglia del quartiere Calatafimi in difficoltà"

Il Sunia sollecita l’amministrazione a intervenire, individuando una nuova soluzione abitativa, per aiutare una famiglia in difficoltà del quartiere Calatafimi. Un caso che il sindacato degli inquilini ha già portato a conoscenza degli assessori competenti nelle scorse settimane.

“Chiediamo una soluzione abitativa che possa garantire l’unità della famiglia – dice il segretario del Snia Palermo Zaher Darwish, nella lettera inviata al Comune - Ricordiamo che si tratta di una giovane coppia che vive di reddito di cittadinanza. Il genitore ha problemi di salute, è stato colpito da tre infarti. Hanno tre figli, tutti minori, il maggiore dei quali ha subito violenze sessuali a pochi metri dalla sua abitazione. Per questo motivo la famiglia sta vivendo una condizione estremamente drammatica e rischia di subire l’ulteriore ingiustizia della disgregazione".

"Tutti e tre i figli sono affidati ai servizi sociali, con rientro a casa la sera - aggiunge -. L’unica speranza è lasciare la casa in affitto e trovare un domicilio in un luogo diverso, lontano da quella zona. Ma da soli non possono farcela. Facciamo appello alla sensibilità dell’amministrazione affinché si trovi con urgenza un’alternativa dignitosa e che garantisca l’unità familiare”.