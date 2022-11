VIDEO | Dal degrado alla bellezza ritrovata, via al restauro della serra del Giardino Inglese: nasce la Casa delle ninfee

I lavori, presi in carico da Vivi Sano su concessione dal Comune, inizieranno a giorni e termineranno in primavera. Previste offerte didattiche e ludiche per bambini. A occuparsi del verde e della vasca con le piante acquatiche sarà l'Orto Botanico. Spazio anche a progetti di inclusione sociale: le attività saranno curate da tre ragazzi con disabilità