VIDEO | Torna la casa delle farfalle, oltre 300 esemplari da tutto il mondo volano al Parco Uditore

Dopo la fortunata edizione al Museo Riso, il progetto itinerante di Enzo Scarso approda in un luogo simbolo di riscatto sociale e di amore per la natura. Il taglio del nastro alla presenza del vicepresidente della Regione Gaetano Armao: "Pronto oltre un milione e mezzo di euro per progetti di manutenzione del parco"