Casa del Sole, guasto alla cabina elettrica: sospese le attività di sportello

Il maltempo ha provocato un guasto alla cabina elettrica del presidio Casa del Sole di via Sarullo. Grazie all’utilizzo del gruppo elettrogeno in dotazione alla struttura si stanno svolgendo, regolarmente, le visite specialistiche ambulatoriali, mentre non è attivo il collegamento alla rete internet. Le operazioni agli sportelli (cambio medico, esenzione ticket, rilascio tessere sanitarie), pertanto, sono temporaneamente sospese.

Per operazioni urgenti, gli utenti possono rivolgersi agli altri Pta della città (Pta Centro di via Turrisi Colonna, Pta Biondo di via La Loggia, Pta Albanese di via Papa Sergio I o Pta Guadagna di via Villagrazia) oppure utilizzare lo sportello online raggiungibile dal sito internet www.asppalermo.org. I tecnici sono, comunque, al lavoro alla Casa del Sole per ripristinare prima possibile i collegamenti.