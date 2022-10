Rinnovata la casa Ail del Cep, tutto pronto per l'inaugurazione con l'arcivescovo

E' tutto pronto per accogliere di nuovo i pazienti fuorisede e i loro familiari nella Casa Ail ?La Coccinella?, a Palermo. L?appartamento di via Parrini 14 (traversa di via Brunelleschi) completamente ristrutturato e dotato di nuovi arredi funzionali ed eleganti sarà inaugurato domani (venerdì 7 ottobre) alle 12,15, alla presenza dell?arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, e del presidente nazionale di Ail, Pino Toro e del sindaco Roberto Lagalla.

La sezione Ail Palermo-Trapani, con i numerosi volontari e sostenitori, ha curato il reperimento delle risorse per finanziare la ristrutturazione dei locali che in circa vent?anni hanno garantito a più di duemila pazienti e familiari l?accesso alle cure nelle strutture ospedaliere cittadine, offrendo un?atmosfera di accoglienza e di casa. Nell?appartamento rinnovato saranno disponibili 8 posti letto, in stanze indipendenti.

All?inaugurazione parteciperanno i volontari Ail e i medici dei reparti di Oncoematologia cittadini, quotidianamente impegnati nella cura di leucemie, linfomi e mielomi.