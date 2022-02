Poste italiane festeggia il Carnevale con 3 cartoline: ecco gli uffici di Palermo e provincia dove si possono trovare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Poste italiane dedica al Carnevale 2022 tre colorate e animate cartoline filateliche. Un'occasione unica per i collezionisti o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa e sostenere il valore della scrittura.

Il prodotto può essere acquistato, fino al prossimo 5 marzo, al prezzo di 90 centesimi a pezzo nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone.

Negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.