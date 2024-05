Poste lancia una cartolina da collezione per celebrare la Festa della Repubblica

Poste italiane per la Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, lancia una colorata cartolina filatelica: un'occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della celebrazione.

La cartolina può essere acquistata al costo di un euro nei tre uffici postali con sportello filatelico di Palermo, cioè in via Alcide De Gasperi, in via Roma e in viale Leonardo da Vinci, nonché in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone oppure online sul sito www.poste.it.

La cartolina potrà essere acquistata anche nei dieci Spazio Filatelia del territorio, dal 31

maggio al 7 giugno e sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato. Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito www.filatelia.poste.it.