In viale Regione il cartellone dei fan di Conte: "Persona credibile che ha operato per il bene comune"

La gigantografia è apparsa lungo la circonvallazione, ad angolo con via Pitrè. L'iniziativa sarà replicata nei prossimi giorni anche in altre città d'Italia

Sguardo fiero e pensieroso. Il vestito è uno dei suoi, ormai iconici, eleganti completi blu. E' Giuseppe Conte che col collo all'insù sembra scrutare il cielo. Poi la scritta: "Una persona credibile che ha operato per il bene comune". La gigantografia nel cartellone pubblicitario vede come unico protagonista il leader del Movimento 5 Stelle ed è comparsa anche a Palermo, su viale Regione Siciliana, ad angolo con via Pitrè.

Il manifesto è firmato da "alcuni cittadini italiani". Si può parlare quindi di omaggio, senza risvolti in chiave politica perché non ci sono simboli di partito. Si tratta di un cartellone di quattro metri per tre che era già comparso per la prima volta circa un mese fa a Milano, costato 429 euro (iva compresa).

Sietro questa inizitiva c'è una raccolta fondi nata per "manifestare la nostra vicinanza e gratitudine a Giuseppe Conte" e che si pone l'obiettivo di tappezzare i capoluoghi di regione con i cartelloni con l’ex premier. Questa almeno è l'idea di Giuseppe Rinaldi, attivista M5s di Cologno al Serio, nella Bergamasca, che nelle scorse settimane ha organizzato un fundraising, con tanto di pagina Facebook dedicata. Oltre Palermo e Milano, l'iniziativa ha coinvolto anche Bologna, Roma e Bari. Già raccolti oltre 5 mila euro. Ora i sostenitori dell'ex premier sperano di arrivare in tutte le città italiane.