Cambia il nome di una strada e ai residenti arriva l'Imu per errore: "E' sempre la prima casa"

A raccontarla sembra una barzelletta, invece è pura realtà. Immaginate che la strada in cui si trova la vostra prima casa cambi nome. Dopo qualche anno, con un avviso, il Comune vi chiede di pagare l'Imu su una seconda casa inesistente, perché l'immobile è sempre lo stesso. Andate al Comune, reclamate, vi revocano l'avviso di pagamento. Tutto risolto? Neanche per sogno. A distanza di cinque anni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione vi recapita una "bella" cartella esattoriale e siete punto a capo.

Questo in sintesi è quanto accaduto al signor Castrenze Ciraulo e ad altri residenti nel condominio di via Vincenzo Li Muli 102, ex piazza generale Turba 11. I condomini, inferociti, minacciano le vie legali. "Non siamo evasori", sbotta il signor Ciraulo.

"L'Imu sulla prima casa - aggiunge - non si paga, lo dice la legge, a meno che non si tratti di un immobile di lusso. E' assurdo che tutto ciò accada per un cambio toponomastico. Nel 2018 il Comune ha revocato l'Imu richiesta per gli anni 2014 e 2015 in quanto non dovuta; ora mi arriva la cartella esattoriale. Lo spieghi il Comune all'Agenzia delle Entrate che questa è la mia prima casa. Questo problema va risolto una volta per tutte. Non si possono trattare i cittadini in questa maniera: costringerli a sprecare tempo ed energie, sballottarli da un ufficio all'altro, per un errore commesso dalla pubblica amministrazione".

Già, un errore. Ma dove sta l'inghippo? "Nel mancato allineamento fra i dati catastali e quelli anagrafici dei singoli contribuenti", fa sapere il Comune, confermando che la richiesta di pagamento dell'Imu per un'ipotetica seconda casa "scaturisce dalla variazione toponomastica". Il disallineamento va corretto anche dalla Sispi, la società informatica del Comune, che nel caso di via Li Muli gli uffici avrebbero avvisato.

Per i contribuenti che hanno chiesto lo sgravio dell'Imu, come il signor Ciraulo, sarà il Comune a comunicare l'errore all'ente riscossore. In caso contrario bisognerà presentare istanza in autotutela. Perché però a distanza di 5 anni l'ufficio Tributi non ha provveduto ad allineare le posizioni dei contribuenti che hanno ottenuto la revoca dell'Imu? "Il personale è a ranghi ridotti - riferiscono dal municipio - e le pratiche tante, troppe. Per smaltire l'arretrato si procede in ordine cronologico".