Non consegnò mai la cartella esattoriale e falsificò la firma sulla notifica: messo condannato dopo 14 anni

Non aveva mai consegnato a un cittadino una cartella esattoriale e aveva falsificato la sua firma sulla notifica, attestando invece il contrario. A oltre 14 anni dal fatto, un ex messo notificatore di Serit Sicilia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) è stato definitivamente condannato alla pena di un anno di reclusione.

La sentenza è stata emessa nelle settimane scorse dalla quinta sezione della Cassazione, presieduta da Matilde Brancaccio. Il ricorso di G. F., 63 anni, di Partinico, contro il verdetto della Corte d'Appello emesso il 19 maggio dell'anno scorso è stato infatti dichiarato inammissibile e la condanna è così diventata definitiva. I giudici hanno anche disposto che l'imputato versi 3 mila euro alla Cassa delle ammende. Il destinatario, che non aveva mai ricevuto il plico, con tutte le conseguenze che questo aveva comportato, si è costituito parte civile.

I casi di problemi rispetto alla notifica di cartelle esattoriali sono abbastanza frequenti. Sono atti, peraltro, che vanno recapitati con estrema cura, anche perché dal momento della loro ricezione scattano dei termini precisi per il pagamento anche di interessi e sanzioni. G. F., come ricostruito dalla Procura, da pubblico ufficiale incaricato di notificare cartelle esattoriali, in quanto messo notificatore di Serit Sicilia per conto del Comune di Partinico, nel 2010, aveva creato invece una falsa notifica attestando di aver recapitato a mani proprie una cartella alla vittima. Ma il destinatario non aveva appunto mai ricevuto il plico e la sottoscrizione sulla relata di notifica è risultata dunque falsa.

La difesa dell'imputato, tra l'altro, ha sostenuto davanti alla Suprema Corte che G. F. non avrebbe avuto alcun motivo di creare quella falsa notifica, ma questa - assieme alle altre - è una tesi che non ha convinto i giudici, anche se poi il movente che ha spinto il messo a taroccare il documento non è mai stato chiarito. Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna definitiva.