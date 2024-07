Il bollo e la cartella mai ricevuta, l'ex rosanero Kjaer denuncia: processati due agenti del Consorzio Olimpo

La macchina, un'Audi Q7, acquistata nel 2011, l'aveva venduta nel 2016, ma - come purtroppo capita a molte persone - dopo anni, nel 2021, l'Agenzia delle entrate aveva bussato alla sua porta per contestargli il mancato pagamento di un vecchio bollo che, tra sanzioni, interessi e spese di notifiche, ammontava a oltre 3 mila euro. E per il calciatore danese Simon Kjaer, capitano della sua nazionale, fino a qualche giorno fa difensore del Milan e tra il 2008 e il 2010 anche del Palermo, il problema di fronte a quella richiesta di pagamento non era certamente quello dei soldi (1,6 milioni il suo reddito nel 2023), ma di principio: prima di allora non aveva infatti mai ricevuto alcuna comunicazione, anche se - come poi appurato con un accesso agli atti - risultava aver firmato due notifiche recapitate in viale del Fante, sede del Palermo Calcio, quando però si trovava per motivi di lavoro in Turchia, in Spagna e in Danimarca.

Non consegnò mai la cartella esattoriale e falsificò la firma: messo condannato dopo 14 anni

E' così che, il 16 dicembre 2021, aveva presentato una denuncia alla questura di Roma - che aveva poi trasmesso gli atti alla Procura di Palermo - facendo finire sotto processo per falso G. F. e R. G. della Serco srl del Consorzio Stabile Olimpo, affidatario del contratto di gestione delle notifiche degli atti esattoriali. I due avevano infatti scritto sugli atti di aver trovato Kjaer in viale del Fante e che questi aveva rifiutato le cartelle. Per i due imputati, difesi dagli avvocati Igor Runfola e Giuseppina Aronica, adesso è però arrivata la prescrizione: i falsi risalgono infatti al 2015 e al 2016 e il reato si prescrive in 7 anni e mezzo. Il calciatore si è costituito parte civile e la sentenza è stata emessa dal giudice della terza sezione del tribunale monocratico, Emanuele Nicosia.

La storia dell'ex rosanero lo accomuna a tanti cittadini "normali" che purtroppo incappano negli stessi problemi. Più fortunato di lui, almeno con la giustizia, come aveva raccontato PalermoToday poco più di una settimana fa, era stato un cittadino di Partinico, che aveva denunciato pure lui un messo notificatore dell'ex Serit e che, seppure dopo ben 14 anni, era riuscito a ottenerne definitivamente la condanna a un anno.

Tutto inizia il 25 ottobre del 2021, quando Kjaer aveva ricevuto dalla direzione provinciale di Palermo dell'Agenzia delle entrate l'atto di accertamento relativo al vecchio bollo auto, con la richiesta di pagare 3.091,40 euro. Aveva quindi fatto l'accesso agli atti e scoperto solo in quel momento l'esistenza di tre cartelle legate all'avviso di accertamento del 2021 con relative notifiche in viale del Fante del 21 novembre 2015, del 22 gennaio 2016 e del 2 settembre 2021, di cui due "rifiutate". Date in cui certamente il calciatore non era più a Palermo da un pezzo. Non poteva essere lui quindi la persona che aveva, a dire dei notificatori, respinto le cartelle. Da qui la denuncia.

Erano stati così identificati i due imputati ed erano finiti sotto inchiesta. Era stata poi fissata l'udienza preliminare e il 14 marzo scorso il gup Claudio Bencivinni li aveva rinviati a giudizio, respingendo l'ipotesi della difesa secondo cui il reato fosse ormai prescritto. Alla prima udienza, che si è tenuta qualche giorno fa in tribunale, gli avvocati hanno sollevato lo stesso problema e stavolta il giudice ha accolto la loro tesi, dichiarando appunto il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.