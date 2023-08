"Stop alle carrozze trainate da cavalli", la richiesta di pubblicità che imbarazza l'Amat

L'animalista Enrico Rizzi chiede all'Amat di avviare una campagna pubblicitaria contro l'utilizzo dei cavalli per il traino delle carrozze, ma dall'azienda interamente partecipata dal Comune dopo una settimana non è ancora arrivata una risposta. "L'azienda non si è ancora determinata", si limitano a far sapere da via Roccazzo. Ma è chiaro che l'istanza presentata da Rizzi abbia messo in imbarazzo la società che gestisce il trasporto pubblico in città. Perché accettare la proposta significherebbe sconfessare, in un certo senso, l'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla sul tema che ha già provocato qualche frizione all'interno della maggioranza, sempre compatta da quando è in carica il primo cittadino.

La vicenda è in parte ricostruita in una lettera indirizzata allo stesso Lagalla dall'avvocato Alessio Cugini Borgese, incaricato di seguire la vicenda dallo stesso Rizzi. La missiva porta la data del 28 luglio scorso. "Rizzi - si legge - si è rivolto stamane all’Amat in quanto voleva avviare una campagna pubblicitaria a mezzo affissione sugli autobus di linea al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del benessere animale, con specifico riguardo alle condizioni di vita e sfruttamento dei cavalli utilizzati per le carrozze da traino che circolano per la città di Palermo. A seguito di un contatto telefonico veniva trasmesso da Rizzi il prospetto dei manifesti da affiggere. Dopo poco dalla trasmissione della comunicazione anzidetta, Rizzi di essere stato ricontattato telefonicamente dall’interlocutore dell'Amat che gli ha comunicato che, su disposizione di una non meglio precisata responsabile, la campagna pubblicitaria non poteva essere disposta per le conseguenze che avrebbe determinato". Successivamente l'Amat, da noi contattata, ha chiesto tempo per decidere sul da farsi. E a distanza di una settimana non è ancora stata presa una decisione. Nonostante l'Amat sia libera di rifiutare una pubblicità se non risponde a certe politiche aziendali.

Rizzi spiega inoltre che "la campagna non era stata chiesta gratuitamente e l'Amat mi aveva invitato a guardare il prezzo di listino previsto: 1.175 euro per 14 giorni su 5 autobus". L'attivista ha chiesto anche un incontro col sindaco per chiarire non solo quanto accaduto oggi, ma anche l'intera vicenda che riguarda i cavalli utilizzati dagli "gnuri" per trainare le carrozze con a bordo turisti.

Sul caso è in atto una polemica da quando l'estate è entrata nel vivo. L'ordinanza del sindaco prevede il divieto di circolazione dei cavalli "nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37 gradi nella fascia oraria dalle 13 alle 15,30". E ancora "in caso di allerta meteo rischio 3 diramato con bollettino della Protezione civile, il divieto di circolazione è esteso nella fascia oraria che va dalle 12,30 alle 16". L'atto è stato parecchio contestato non solo dalle associazioni animaliste, ma anche da alcuni consiglieri di maggioranza, su tutti Viviana Raja, della Dc.

Due settimane fa, Lagalla dopo un vertice con l'assessore al Benessere degli animali Rosi Pennino, l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e l'assessore ai Rapporti con la polizia municipale, le associazioni animaliste, l’Asp e la polizia municipale, ha dichiarato che "il testo dell’ultima ordinanza sulla circolazione dei cavalli trainati da carrozze è suffragato da precise attestazioni scientifiche della competente autorità sanitaria. Tuttavia - ha aggiunto il sindaco - abbiamo garantito altri nuovi paletti rispetto all’ordinanza dello scorso anno: il limite delle 8 ore quotidiane di lavoro, il limite del carico trainato, l’aumento da 10 a 15 minuti della pausa ogni 2 ore, il divieto di circolazione dalle 13 alle 15.30 con 37 gradi di temperatura (come da parere Asp), ampliamento della fascia oraria in caso di allerta meteo 3 (dalle 12.30 alle 16), estensione del periodo di validità di 15 giorni (fino al 30 settembre e non più fino al 15)".