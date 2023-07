L'accusa: "Carrozze trainate dai cavalli anche oltre i 37 gradi, ignorata l'ordinanza di Lagalla"

"Basta cavalli sotto al sole". L'attivista Enrico Rizzi, noto animalista, si scaglia contro la recente ordinanza del sindaco Lagalla "che ha disposto che nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37 gradi le carrozze a traino non possano circolare a Palermo". Un divieto che si estende dalle 12,30 alle 16. Rizzi attacca: "Oggi sono stati registrati dei picchi di temperatura che obbligano a disporre l'immediata sospensione delle circolazione delle carrozze. Ci hanno riferito che invece oggi non c'è stato alcun divieto di circolazione imposto, e quindi le carrozze hanno circolato come se nulla fosse. Oltre alla conferma di una gravissima ipotesi di maltrattamento animale, in violazione della stessa ordinanza sindacale, la cui esecuzione è per certo demandata a tutte le forze di polizia".

Rizzi - per questi motivi - ha deciso di "diffidare il sindaco di Palermo ed il dirigente della polizia locale ad assicurare completa ed immediata esecuzione all’ordinanza sindacale e interdire sin da subito la ircolazione di vetture a traino animale per le vie cittadine".

Si inserisce sulla stessa scia la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute: "In città come Palermo, nelle quali il termometro supera anche spesso e abbondantemente i 35 gradi, i cavalli sono costretti a lavorare in situazioni estenuanti, rendendo lampante come i vincoli imposti dalla normativa nazionale non siano sufficienti a salvaguardare la salute dell'animale. Il sindaco di Palermo ha emanato un’ordinanza che prevede che l’attività dei cavalli non potrà superare le otto ore quotidiane e che nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37°, le carrozze non potranno circolare nella fascia oraria 13-15,30. Questa ordinanza appare insufficiente ed è stata ampiamente criticata dalle associazioni animaliste: non tiene conto della temperatura percepita a causa di elementi quali smog o tasso di umidità e presenta diversi aspetti pratici che difficilmente la renderanno efficace ed applicabile, tanto che in città anche in giornate nelle quali le temperature superavano i 37°, i vetturini hanno continuato a circolare indisturbati. Occorre dunque un intervento del Ministero della Salute volto a definire linee guida nazionali e misure concrete e sostenibili che pongano fine allo sfruttamento dei cavalli adibiti al trasporto urbano e, nelle more di un intervento che regoli complessivamente la materia, sarebbe necessario che il ministro interrogato fornisca delle indicazioni più precise sulla tutela e la salvaguardia dei cavalli".