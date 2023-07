Il Consiglio vuole convertire le licenze dei cocchieri: "Le carrozze trainate dai cavalli siano dismesse"

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, prima firmataria Viviana Raja (Dc), che impegna l’amministrazione a modificare l'attuale regolamento per il servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale e a procedere - seppur in modo graduale - alla conversione delle licenze attuali. L'obiettivo è quello di consentire ai cocchieri di sostituire i cavalli con mezzi alternativi.

"L'ordine del giorno - spiega Raja - prevede inoltre una particolare attenzione nella fase di dismissione delle carrozze, con particolare attenzione verso i cavalli anche nella fase successiva alla conversione della licenza. Vogliamo tutelare il benessere degli animali in ogni fase della loro vita".

Per il consigliere della Dc, si tratta di "una piccola vittoria che aumenta ancora di più l’attenzione sul tema. Adesso - prosegue Raja - farò il possibile affinché le commissioni competenti inizino a lavorare sul regolamento e fare in modo che ordinanze e regolamenti vengano rispettati. Ho già chiesto un incontro con il prefetto, perché le sole forze dei vigili urbani, al quale va il mio ringraziamento per la dedizione di questi giorni caldi anche per loro, non sono sufficienti contro gli abusivi. Ringrazio la categoria dei cocchieri che, tenendo oggi i cavalli nelle stalle, ha dimostrato di avere a cuore la salute degli animali".