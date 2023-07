"Cavalli a trainare le carrozze con 40 gradi", animalisti annunciano esposto contro Lagalla

"Cavalli attaccati alle carrozze lasciati bardati, fermi al sole a 40 gradi ieri nel centro di Palermo in condizioni di chiaro disagio e maltrattamento". E' quanto afferma l'Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente, che ha deciso di inoltrare una diffida al sindaco Roberto Lagalla e un esposto a suo carico per maltrattamento di animali che sarà inviato alla Procura di Palermo nei prossimi giorni.

"E sempre molto presto - continuano dall'Aidaa - saranno denunciati anche i vetturini che tengoono i cavalli in quelle condizioni sotto il sole per il reato di maltrattamento di animali"

Secondo l'Aidaa "è una situazione non accettabile quella di usare i cavalli per trainare carrozze in queste giornate di caldo soffocante, per questo motivo abbiamo deciso di diffidare il sindaco Lagalla invitandolo ad emettere un ordinanza di divieto di utilizzo degli animali per il traino delle carrozze per tutto il periodo del grande caldo". Ma, fanno sapere gli attivisti di Aidaa, lo stesso pugno di ferro verrà usato anche verso gli altri sindaci che permettono questo sfruttamento dei cavalli sotto il sole cocente a partire da quello di Roma.