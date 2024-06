Girava con una carrozza senza targa e sottoposta a fermo amministrativo: confiscata dai vigili

Circolava in centro storico con una carrozza sottoposta a fermo amministrativo lo scorso 13 giugno, ma i vigili urbani lo hanno beccato e gli hanno confiscato il mezzo. Allo 'gnuri, che peraltro non era lo stesso che aveva in custodia la carrozza, è stato contestato l'articolo 65 del Codice della strada: veicolo a trazione animale sprovvisto di targa.

Questo è quanto accertato dagli agenti del nucleo Benessere animale, unitamente a quelli del nucleo Ippomontato, Stradale e Polizia Giudiziaria, nel corso di uno dei tanti finalizzati al contrasto del fenomeno delle carrozze abusive o non in linea con quanto disposto dall'ordinanza sindacale che tutela la salute dei cavalli.

Dieci giorni fa erano state sequestrate alcune carrozze, prive di licenza, che circolavano indisturbate in città. "I controlli - si legge in una nota diffusa dal Comune - sono stati serrati rispetto al passato anche a seguito dell'ordinanza recentemente voluta dall'assessore Fabrizio Ferrandelli che, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici interessati al settore del benessere animale, ha cominciato a disciplinare questo specifico ambito del trasporto cittadino".

"L'operazione condotta dalla polizia municipale, che segue quella dei giorni scorsi e che oggi ha determinato la confisca di una carrozza già sottoposta a fermo amministrativo, è il chiaro segnale di attenzione in termini di controllo sul territorio che questa Amministrazione ha messo in atto con un'apposita ordinanza, voluta dal sottoscritto. Questo perché riteniamo prioritario il benessere animale e il rispetto delle regole con il relativo contrasto al fenomeno delle carrozze abusive", così l'assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli.