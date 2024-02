Il carro di Santa Rosalia lascia il Politeama e va in Fiera: "Ma sarà utilizzato anche per il prossimo Festino"

Una ditta incaricata dal Comune ha iniziato le operazioni per lo spostamento del carro di Santa Rosalia, parcheggiato alle spalle del Politeama, in uno dei magazzini della Fiera del Mediterraneo. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale dopo le sollecitazioni giunte da alcuni consiglieri, tra cui Gianluca Inzerillo di Forza Italia.

Il carro era fermo lì dopo che nel Natale 2022 era stato piazzato davanti al teatro nell'ambito di una delle prime iniziative che hanno fatto da preludio all'edizione numero 400 del Festino, prevista per quest'anno. Al termine delle festività era stato sistemato prima in via Amari e poi dietro al Politeama, nel tratto iniziale di via La Lumia.

"Non aveva più senso che questo carro, utilizzato per i Festini del 2021 e 2022, rimanesse lì", dice l'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella. "E' nostra intenzione - prosegue l'assessore - rimettere in movimento questo carro e quello a forma di luna, che si trova a piazza Marina in occasione del 400esimo Festino di Santa Rosalia". Gli operai sono arrivati al Politeama con un'autogru, e ha avviato le procedure per il trasporto del carro della Santuzza alla Fiera.