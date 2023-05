Nuovi arredi in via Emerico Amari, il carro di Santa Rosalia si sposta in via La Lumia

Arrivano nuovi arredi per via Emerico Amari e, per sistemarli, c'è la necessità di spostare il carro di Santa Rosalia. E' quanto previsto da un'ordinanza emessa ieri dal Comune. Il "trasloco" sarà comunque di pochi metri. La struttura, infatti, sarà spostata lungo il marciapiede all'altezza di via Isidoro La Lumia 1, ovvero nel tratto di strada, alle spalle del teatro Politeama.

L'ordinanza firmata da Sergio Maneri, capo area Urbanistica, rigenerazione urbana, mobilità e centro storico, prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, nel punto in cui sarà trasferito il carro della Santuzza, che l'anno scorso ha sfilato lungo il Cassaro nella notte tra il 14 e il 15 luglio. La struttura, simbolo del Festino, in occasione delle festività natalizie era stata piazzata in piazza Ruggero Settimo, con l'intento da parte dell'amministrazione comunale di destagionalizzare la kermesse in onore della patrona cittadina, in attesa delle celebrazioni, nel 2024, del quattrocentesimo anniversario dal ritrovamento delle reliquie. Poi il trasferimento in via Emerico Amari e ora il nuovo spostamento in via La Lumia.