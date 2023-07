Isole minori, Caronte&Tourist disdetta i contratti con la Regione: "Corse in regime di libero mercato"

Caronte&Tourist Isole Minori non effettuerà più collegamenti marittimi sovvenzionati dalla Regione con Ustica, le Eolie e le Egadi. Lo ha deciso il Consiglio d'amministrazione del gruppo amatoriale dopo il "no" al dissequestro delle navi arrivato da parte del Tribunale del Riesame di Messina. Per non lasciare scoperte le tratte, la stessa Caronte&Tourist Isole Minori, fa sapere attraverso una nota, che con le navi disponibili effettuerà corse "in condizioni di libero mercato, cioè con costi interamente a carico della società, e dunque senza alcun sostegno o contributo economico pubblico, ed a tariffe che, nei limiti del possibile, non si discostino da quelle attuali". Non è escluso quindi che il costo dei biglietti possa essere ritoccato.

Dopo il sequestro delle navi, i collegamenti sono stati garantiti grazie alla "facoltà d'uso concessa dal gip Maria Militello. Adesso però la Caronte&Tourist Isole Minori ha disdettato i contratti stipulati con la Regione, dopo le gare vinte nel 2016. Contratti che sono stati rinnovati finora di proroga in proroga.

"Siamo stati obbligati a cessare i contratti con la Regione siciliana - dicono da Caronte&Tourist Isole Minori -. Attiveremo comunque corse a vantaggio delle comunità isolane senza percepire alcun contributo pubblico. Abbiamo appreso dell’esito negativo dell’istanza di riesame della misura di sequestro cui sono state recentemente sottoposte alcune delle navi della nostra flotta. Coerentemente con i nostri principi e i valori che abbiamo avuto più volte modo di enunciare, non commenteremo il pronunciamento del tribunale competente, che sarà appellato nelle sedi opportune, dove confidiamo che le nostre ragioni verranno riconosciute, ne prendiamo semplicemente atto, fiduciosi nel poter dimostrare le condizioni di piena agibilità delle navi allo stato negate, nonostante le attestazioni di idoneità delle navi rilasciati da autorità pubbliche e soggetti certificatori.

l presidente della Regione Renato Schifani ha convocato un vertice urgente a Palazzo d'Orleans per cercare di individuare una soluzione. Alla riunione, oltre al governatore siciliano, l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il capo dell'Ufficio legislativo e legale Giovanni Bologna e il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio. "La Regione, pur prendendo atto dell'intendimento della società a continuare il servizio, vigilerà affinché in piena stagione estiva vengano evitati disservizi a turisti e residenti", si legge in una nota di Palazzo d'Orleans.