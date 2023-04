Caro voli, Schifani insiste: "Cartello scandaloso tra Ita e Ryanair, siciliani costretti al salasso"

"C'è uno scandaloso cartello tra Ita e Ryanair con prezzi al rialzo dei voli da Roma a Palermo e Catania. Mi dispiace per Ita, perché non credo che faccia un buon governo dell'amministrazione pubblica chiedendo prezzi così esosi". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a 'Diario del Giorno' su Retequattro.

"Il caro voli non è dovuto al caro carburanti - ha sottolineato Schifani - a parità di distanza, le tariffe sono più alte per la Sicilia. Perché è stato realizzato un cartello di due compagnie, con prezzi al rialzo, non si fanno concorrenze e i poveri utenti sono costretti al salasso".