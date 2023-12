Caro voli, Schifani invita alla rivolta: "E' uno scandalo, serve una mobilitazione sociale"

"Occorre porre fine a questo scandalo. Non si risolve solo con la finanza pubblica un problema strutturale. Serve una mobilitazione sociale. L'Antitrust ha archiviato il caso che avevamo sollevato sostenendo che non c'è la prova scritta del 'cartello' tra Ita e Ryanair... E' normale che non ci possa essere una tale prova rispetto ad un accordo illegittimo, ma questo 'cartello' è un'evidenza. Accetto questa decisione ma non la condivido". Sul tema del caro voli non le ha mandate a dire il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo nel programma di Rete4 "Diario del giorno".

Per questo, secondo Schifani, serve a questo punto "una mobilitazione sociale, istituzionale e politica, facendo sistema. In questo modo si può combattere questo scandalo. Noi stiamo facendo il possibile con i nostri fondi per abbattere le tariffe ai siciliani, abbiamo utilizzando i 20 milioni ricevuti per l'insularità. Ma non basta tutto questo. Deve esserci una risposta concertata con altri livelli e anche una mobilitazione sociale, bisogna alzare la voce e mobilitarsi".

"Confidiamo sui nuovi poteri che il ministro Urso ha conferito all’Antitrust in merito all’algoritmo che viola i diritti dei consumatori e crea distorsioni di mercato. Registriamo, infatti, impennate dei prezzi che risulterebbero fuori controllo e in mano a veri e propri speculatori. Da siciliano spero che la situazione si risolva in modo da garantire al meglio il sacrosanto diritto alla mobilità dei nostri cittadini", lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.