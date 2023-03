Caro voli in Sicilia, Figuccia: "Sono con il presidente Schifani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per il caro voli mi unisco al coro di protesta, e sono d’accordo con il Presidente Schifani che interviene direttamente scrivendo alle compagnie aeree Ita e Ryanair per chiedere di ridurre il prima possibile le tariffe dei voli. E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima L’Italia On. Vincenzo Figuccia. I siciliani, spiega Figuccia sono penalizzati due volte in primo luogo quando devono partire e rientrare dalla penisola e in secondo luogo rispetto alla penalizzazione che subisce il comparto turistico. Basterebbe, e in questo concordo con il Presidente Schifani, aumentare le rotte e il numero dei voli dimodochè il prezzo del biglietto si abbatterebbe notevolmente e favorirebbe l’aumento dei flussi dei viaggiatori. In prossimità delle feste Pasquali, - conclude Figuccia - dei numerosi ponti che ci riserva il 2023 e con l’estate alle porte un prezzo calmierato del biglietto sarebbe un grosso sostegno alla economia del turismo ed ai pendolari che per lavoro si spostano frequentemente.