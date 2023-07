Caro voli, Schifani: "Ottima la decisione del ministero di convocare le compagnie aeree"

"La nostra battaglia sul caro voli, sfociata in più ricorsi davanti all'Antitrust con i quali si sono denunciate illegittime intese tra compagnie aeree in danno dei passeggeri, oggi registra una iniziativa apprezzabile da parte del ministero delle Imprese. Ormai era più che doveroso che le strutture del governo scendessero in campo per accertare anomalie, sindacarle e stroncarle, per evitare al cittadino vessazioni ingiuste ed inaccettabili". Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani a proposito della decisione del garante per la sorveglianza dei prezzi di convocare, su indicazione del ministro Urso, per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali per affrontare la questione del caro prezzi dei biglietti.

"Il mio governo - ha aggiunto Schifani - continuerà la propria battaglia sul caro voli, non senza registrare il grande risultato ottenuto sulle tratte Palermo-Roma e viceversa, Catania-Milano e ritorno, dove l'arrivo del terzo vettore Aeroitalia ha consentito un significativo abbattimento del costo dei biglietti. A dimostrazione che quando si vuole si possono adottare politiche dei prezzi sagge ed oneste".