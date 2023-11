Caro voli, sotto Natale volo Roma-Palermo a 143 euro o più: il Codacons si rivolge all'Antitrust

Torna l’incubo caro voli in Italia, con le tariffe dei biglietti aerei per le isole che registrano evidenti picchi in vista delle festività natalizie. Basti pensare al volo di solo andata Roma-Palermo, il 23 dicembre, con una spesa minima di 143 euro. A lanciare l'allarme il Codacons che sulla questione ha deciso di investire di nuovo l'Antitrust. Per volare a Catania partendo il 22 dicembre con un biglietto di sola andata, si spendono oggi un minimo di 206 euro partendo da Milano, 231 euro da Bologna, 239 euro da Torino e 242 euro da Firenze - analizza il Codacons - se si sposta la data di partenza al 23 dicembre, la spesa sale a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze.

Per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma (sempre solo andata), 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si parte da Bologna, sottolinea una nota. Leggermente inferiori, ma sempre a livelli elevati, i prezzi dei voli per la Sardegna: per raggiungere Cagliari volando da Milano si spendono 127 euro partendo il 22 dicembre che arrivano a 135 euro se si parte il 24 dicembre; 211 euro da Torino, 194 euro da Venezia, 177 euro da Bologna.

"Presentiamo una nuova denuncia all'Autorità affinché intervenga sull'ennesimo rialzo dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste", afferma il presidente Carlo Rienzi. "Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del Governo introdotte col 'decreto Asset' e che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons ha registrato, ossia un aumento delle tariffe per i collegamenti con le isole durante un periodo di picco della domanda".

Sul tema era intervenuta la deputata M5S Jose Marano, vice presidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Ars: "Siamo stufi degli annunci a vuoto di questo governo tutto chiacchiere e zero fatti. Schifani non si interstardisca a fare tutto da solo e consideri il Parlamento che purtroppo snobba spesso e volentieri. Che cosa hanno prodotto i ripetuti annunci fatti dal presidente della Regione nell'ultimo anno? Come era previsto e prevedibile, i prezzi, già ai primi di novembre, sono alle stelle, figuriamoci sotto le feste. E quali sono i risultati dell'osservatorio speciale istituito da Schifani per contrastare il caro voli che in un anno si è riunito solo due volte? Non si sono rivelate produttive nemmeno le altre mosse governative", ha concluso.