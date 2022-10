Villabate, proposta mozione contro il caro bollette: "Stop alla revoca delle licenze"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stop alla revoca delle licenze. A chiederlo con una mozione protocollata il 21 ottobre scorso è una consigliera comunale di Villabate, Rosa Maria Salamanca (foto in basso), del gruppo consiliare "Villabate attiva", insieme ad altri consiglieri comunali di opposizione. Con la mozione si chiede all’amministrazione comunale la sospensione, quantomeno per i prossimi 60 giorni della revoca della licenza, per coloro i quali non sono in regola con i pagamenti.

"Stiamo affrontando una gravissima fase di recessione - dice Salamanca - con un’evidente decrescita della produttività delle imprese ed un’inflazione che con molta probabilità resterà invariata ancora per molto. Il caro bollette è diventato un problema insormontabile e molte attività stanno già pensando di sospendere la produzione perché non sono in grado né di pagare le bollette correnti nè le future che si prospettano ancora più insostenibili. Pertanto le attività produttive, che restano il motore economico del nostro paese, vanno tutelate ed ascoltate. Villabate vive di botteghe, piccoli negozi, studi professionali che rappresentano da decenni il tessuto socio-economico del paese. Le nostre attività sono diventate dei riferimenti fondamentali per i cittadini. Le nostre attività occupano molta della forza lavoro attiva. Le nostre attività animano i quartieri, conferiscono decoro, tengono viva la speranza di un cambiamento".