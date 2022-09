VIDEO | Caro bollette, il sindaco di Altofonte: "Senza aiuti saremo costretti a spegnere la luce pubblica"

Così Angela De Luca sull'aumento dei costi dell'energia che sta mettendo in ginocchio anche gli enti locali. “Possiamo spegnere la luce nelle scuole? Possiamo far stare i bambini senza riscaldamento?". Poi l'appello ai cittadini: “In vista delle elezioni chiedete a chi vi propone il nome di un candidato cosa farà per i Comuni”