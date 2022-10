"Noi non paghiamo": continuano le proteste contro il caro bollette, manifestazione a Palermo

Tutti in strada contro il caro bollette. Migliaia di persone hanno abbassato le saracinesche e si sono riuniti in piazza della Repubblica martedì mattina a Mazara del Vallo. Ieri invece la stessa cosa è avvenuta a San Giuseppe Jato e San Cipirello; e poi anche ad Altofonte. Migliaia di persone tra commercianti e agricoltori, ma anche studenti delle scuole superiori, operai e disoccupati e semplici cittadini sono scesi in strada per manifestare contro i rincari sulle bollette e i beni di prima necessità. E martedì prossimo tocca a Palermo.

A darne notizia sono gli indipendentisti di Antudo. "In queste settimane - si legge in una nota - si stanno moltiplicando in tutta la Sicilia le iniziative di protesta contro i rincari sulle utenze, sul carburante, sui beni di prima necessità. Moratoria sugli arretrati, sospensione dei distacchi delle forniture, ricalcolo delle bollette: queste alcune delle rivendicazioni, mentre al grido di “Noi non paghiamo”, “Basta caro vita”, in diverse piazze e quartieri si sono bruciate le bollette Enel. A Mazara del Vallo in corteo ha sfilato anche una bara avvolta intorno alla trinacria rossogialla, al fine di simboleggiare il tracollo economico che sta attanagliando i siciliani. Sono decine di migliaia, infatti, le famiglie e le attività siciliane che non hanno potuto pagare le bollette relative all’ultimo bimestre appena trascorso".

"La crisi energetica - si legge ancora - è una menzogna, la verità è che stiamo pagando il prezzo dell’inflazione e della speculazione, mentre il costo della vita cresce, gli stipendi non bastano più per arrivare a fine mese. Lo Stato si ricorda di noi soltanto quando dobbiamo pagare le tasse” queste le voci delle proteste che hanno già fissando le prossime tappe di mobilitazione. Infatti, il prossimo 25 ottobre a Palermo è stata indetta una manifestazione che partirà alle 10 da piazza Politeama e raggiungerà il palazzo del Comune a Piazza Pretoria, per spingere le istituzioni locali a fare pressione sul governo regionale e nazionale e far fronte all’emergenza rincari".