Impianti sportivi al collasso con l'aumento di luce e gas: "Servizi a rischio, il governo ci aiuti"

Una serie di idee e proposte per contenere gli effetti negativi del "caro bollette" sulla gestione degli impianti sportivi. A metterle nero su bianco sono stati gli assessori allo Sport dei Comuni di Palermo, Torino, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli e Bari in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e ai presidenti delle commissioni di Senato e Camera.

Gli aumenti di luce e gas, secondo gli assessori, "mettono a rischio la sopravvivenza degli impianti sportivi e delle piscine (quest'ultime per loro natura particolarmente energivore) e quindi i servizi offerti ai cittadini". Così si legge nella missiva, che prosegue: "Dopo due anni di pandemia questa ulteriore mazzata rende impossibile la gestione delle strutture".

Motivo per cui gli assessori di questi otto grandi centri urbani (le cui aree metropolitane contano quasi 22 milioni di cittadini) si sono coalizzati per chiedere al governo nazionale degli interventi che ritengono "fondamentali". Nel dettaglio, si propone un’operazione di "helicopter money", che permetta agli enti locali e a tutti i soggetti attualmente gestori di impianti sportivi di sostenere gli aumenti delle bollette. La stima fatta dagli assessori è di un contributo straordinario di 2 miliardi di euro, da destinarsi in maniera proporzionale ai reali costi da sopportare. Inoltre, viene sottolineata la necessità di una nuova estensione delle concessioni e dell'ampliamento del superbonus 110% all’intero impianto sportivo (e non solo agli spogliatoi).

"Gli impianti sportivi - ha ricordato l'assessore comunale all Sport, Paolo Petralia Camassa - sono state tra le prime attività a subire drastiche restrizioni e lunghe chiusure forzate a causa dell’emergenza Covid e ora, con l’aumento esponenziale del costo delle utenze, siamo di fronte a un 'meteorite' che mette a fortissimo rischio la sopravvivenza degli impianti stessi. Una situazione che potrebbe assumere aspetti drammatici per i gestori e per le amministrazioni. Lo sport, come testimoniato dalle evidenze scientifiche, contribuisce a corretti stili di vita, generando un concreto risparmio alle casse del Servizio sanitario nazionale. Per questa ragione auspico che il governo intervenga sull'emergenza segnalata oggi dagli amministratori delle otto aree urbane più popolose d’Italia e che ben rappresentano il grido d’aiuto di tutto il mondo dello sport".