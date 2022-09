VIDEO | A lume di candela, commercianti spengono le luci contro il caro bollette: "Ci stiamo dissanguando"

Alle 20 in punto di ieri sera è andata in scena la protesta promossa da Fipe e Confcommercio. Di Dio: "Costi dell'energia quintuplicati, perché stiamo permettendo tutto questo? Così salta il banco Italia". L'assessore Figuccia: "Stiamo cercando di capire come il Comune può sostenere gli imprenditori locali"